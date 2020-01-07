Экономика
ТАССПремьер Греции подтвердил заинтересованность Афин в американских F-35
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник подтвердил заинтересованность Афин в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.
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Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Армия и оружие
CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке
Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Общество
Калуге вручили символ новогодней столицы России
Калужская делегация получила символ новогодней столицы России, сообщает пресс-служба городской управы.
Политика
Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
Владимир Путин прибыл в Стамбул
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Футбол
«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор и популярный телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей нашей страны.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России
Как сообщает NJCAR.RU, в скором времени на российском рынке в сегменте SUV появятся новинки от брендов Hyundai, Genesis, KIA, Skoda, Toyota, Mitsubishi и Mercedes-Benz.
Политика
Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией
Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.
Финансы
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Автоспорт
Васильев сошел с «Дакара» из-за возгорания автомобиля
Российский пилот Владимир Васильев завершил выступления на ралли-рейде «Дакар».
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Происшествия
Трехлетний малыш погиб во время игры в прятки в Ульяновске
Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске. Инцидент произошел вечером 5 января. Об этом сообщили в областном главке СК.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Panasonic презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic на выставке электроники CES 2020 в США презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Наука
Разработана новая вакцина против болезни Альцгеймера
Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Политика
МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям
Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.