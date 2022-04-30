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Премьер Греции заявил, что экономика Европы не сможет полностью заменить российский газ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что экономика Европы не сможет полностью и немедленно заменить российский газ.
Lenta.ru
Мицотакис пообещал объявить в мае о новом пакете мер поддержки, чтобы покрыть как можно большую часть увеличения счетов граждан за электроэнергию.
Life.ru
В конце марта, как писал Bloomberg, Греция начала искать варианты по замене российского газа на случай прекращения поставок.
РБК
Позднее Путин заявил, что РФ откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
ТАСС

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