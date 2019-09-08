Экономика

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Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
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Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

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Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

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