Экономика
РИА НовостиПремьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:19, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
На пляже в Испании обезвредили взрывное устройство
На пляже в испанской провинции Кантабрия саперы обезвредили взрывное устройство, сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:29
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Футбол
Сын Райта-Филлипса подписал контракт с «Манчестер Сити»
Вингер Димарджио Райт-Филлипс, сын бывшего полузащитника «Челси» и сборной Англии Шона Райта-Филлипса, подписал контракт с «Манчестер Сити».
Чемпионат 04:45
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
ТАСС 03:37
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит.
Коммерсантъ 05:50
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Технологии
Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
Ferra вчера в 11:47
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54