Экономика
РИА НовостиПремьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
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«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
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Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
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Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
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Семак назвал Кокорина мечтой любого тренера
Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
News.ru 10:34
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Футбол
Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»
Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград».
Калининград 24 08:11
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Футбол
Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
РБК 10:58
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
В Крыму назначили нового министра МВД
REGNUM 05:24
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией почти завершен
Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало обмена между Москвой и Киевом в ночь на субботу.
Суть событий вчера в 04:33
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20