"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Политика Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.

Происшествия Глава горизбиркома Петербурга назвал фейком нападение на члена УИК Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко опроверг информацию о якобы имевшем место нападении на члена УИК.

Происшествия Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.

Шоу-бизнес Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Экономика Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.

Шоу-бизнес Муж Наташи Королевой принял участие в пародии на Игоря Николаева Сергей Глушко всегда старался дистанцироваться от бывших отношений Наташи Королевой с Игорем Николаевым.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированной территорией.

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Гаджеты В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.

Общество В системе электронного голосования в Москве произошел сбой Сбой в системе произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей, уточнил «МБХ медиа» представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух.

Армия и оружие Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии Военные Турции и США приступили к совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).