Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

РИА Новости07:30

Премьер Греции: страна выходит из кризиса

News.ruвчера в 12:03

Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ

RT на русском07:40

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

Страна Советов on-lineвчера в 13:21
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Происшествия

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Общество

«Зеленые человечки» предлагают подзаработать избирателям на Васильевском острове. За правильный голос можно получить 1500 рублей

Корреспондент «Фонтанки» попытался «продать» свой голос, но безуспешно: на момент контрольной закупки «зеленые человечки» уже оказались в центре внимания наблюдателей и общественности.
Фонтанка.Ру 07:07
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика

В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

Life.ru вчера в 19:52
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом Памфиловой

News.ru вчера в 08:56
Политика

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Политика

Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга

РИА Новости 07:41
Происшествия

Глава горизбиркома Петербурга назвал фейком нападение на члена УИК

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко опроверг информацию о якобы имевшем место нападении на члена УИК.
Экономика сегодня 04:17
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Экономика

Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королевой принял участие в пародии на Игоря Николаева

Сергей Глушко всегда старался дистанцироваться от бывших отношений Наташи Королевой с Игорем Николаевым.
StarHit.ru 05:30
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированной территорией.
Коммерсантъ 07:31
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Гаджеты

В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Общество

В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт

Республика Татарстан 00:45
Общество

В системе электронного голосования в Москве произошел сбой

Сбой в системе произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей, уточнил «МБХ медиа» представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух.
Новая газета 05:32
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Военные Турции и США приступили к совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu.
РИА Новости 02:40
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Происшествия

На улицах Канады появились пьяные еноты

В Канаде местные жители обнаружили на дорогах енотов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Discover24 вчера в 05:08
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Кириакос Мицотакис
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Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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