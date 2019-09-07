Экономика
РИА НовостиПремьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Общество
«Зеленые человечки» предлагают подзаработать избирателям на Васильевском острове. За правильный голос можно получить 1500 рублей
Корреспондент «Фонтанки» попытался «продать» свой голос, но безуспешно: на момент контрольной закупки «зеленые человечки» уже оказались в центре внимания наблюдателей и общественности.
Фонтанка.Ру 07:07
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы
Life.ru вчера в 19:52
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом Памфиловой
News.ru вчера в 08:56
Политика
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика
Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга
РИА Новости 07:41
Происшествия
Глава горизбиркома Петербурга назвал фейком нападение на члена УИК
Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко опроверг информацию о якобы имевшем место нападении на члена УИК.
Экономика сегодня 04:17
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой принял участие в пародии на Игоря Николаева
Сергей Глушко всегда старался дистанцироваться от бывших отношений Наташи Королевой с Игорем Николаевым.
StarHit.ru 05:30
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированной территорией.
Коммерсантъ 07:31
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Общество
В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт
Республика Татарстан 00:45
Общество
В системе электронного голосования в Москве произошел сбой
Сбой в системе произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей, уточнил «МБХ медиа» представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух.
Новая газета 05:32
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Военные Турции и США приступили к совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu.
РИА Новости 02:40
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Происшествия
На улицах Канады появились пьяные еноты
В Канаде местные жители обнаружили на дорогах енотов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Discover24 вчера в 05:08