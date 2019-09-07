Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна вышла из кризиса. Об этом глава греческого правительства сообщил в субботу, 7 сентября, во время открытия павильона Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

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