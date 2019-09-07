Политика
Страна Советов on-lineПремьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна вышла из кризиса. Об этом глава греческого правительства сообщил в субботу, 7 сентября, во время открытия павильона Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.
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Политика
Почему в России и на Украине освобожденных пленных встречали по-разному
Онлайн 812 вчера в 11:55
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
RT на русском 13:19
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
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Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Армия и оружие
ВМФ РФ получит на вооружение комплексы самообучающихся минных полей
Военное обозрение 00:43
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Нидерланды попросили выдать «свидетеля» по делу MH17 Владимира Цемаха
Нидерланды сообщили, что жалеют о возвращении в Россию Владимира Цемаха, которого считают «свидетелем» по делу MH17.
Комсомольская правда вчера в 15:45
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Специалисты проанализировали российский рынок автомобилей и назвали пять самых доступных машин на начало сентября 2019 года.
Тарантас Ньюс 04:48
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов снова повредил ахилл
Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу и снова получил травму. У голкипера выявлено повреждение ахиллова сухожилия.
Вести.Ru 13:22
Общество
По информации Избиркома на 15:00 явка на выборы составила 31,66%
По информации Избиркома на 15:00 явка на выборы составила 31,46%.
Брянская Губерния 09:08
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика
В Мурманской области после обработки 0,17% протоколов лидирует Чибис
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56% голосов после подсчета 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 13:37
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48