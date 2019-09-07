Политика
РИА НовостиПремьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Происшествия
В Китае произошло землетрясение
REGNUM вчера в 20:43
Теннис
Медведев — Надаль: где смотреть финал US Open
Медведев — Надаль в финале US Open: русский теннисист попытается выиграть свой первый «Шлем».
Sport24.ru 07:56
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Финансы
ЦБ ставку снизил, банки — пока нет
Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.
BFM.ru 01:56
Политика
Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем
В Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.
RT на русском 07:52
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру вчера в 08:15
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Армия и оружие
МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака
«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
РБК 05:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
В России стартовал единый день голосования
В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Космос
Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?
Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Авто
Новый пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре
По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км. Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.
Tvoe-avto.com 08:12
Культура
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35