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"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

РИА Новостивчера в 11:20

Премьер Греции: страна выходит из кризиса

News.ruвчера в 12:03

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

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