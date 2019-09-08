Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

РИА Новостивчера в 11:20

Премьер Греции: страна выходит из кризиса

News.ruвчера в 12:03

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

Страна Советов on-lineвчера в 13:21

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из экономического кризиса

Невские Новости08:42
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Политика

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Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
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В 2020 году при удачном проведении эксперимента с цифровыми избирательными участками по всей стране может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
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Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
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Сечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми

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Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

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На пляже в испанской провинции Кантабрия саперы обезвредили взрывное устройство, сообщают РИА "Новости".
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В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
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Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
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В Сертолово четырёхлетняя девочка чуть не умерла из-за игрушки

Как стало известно «Форпосту» в воскресенье, 8 сентября, накануне из дачного посёлка «Ветеран» в детскую больницу №4 в Петербурге привезли четырёхлетнюю девочку.
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Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
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Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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