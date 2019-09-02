Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке. По неподтвержденной информации, на посту премьера Бахтадзе сменит глава МВД Георгий Гахария.
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«Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», — написал
 он.
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