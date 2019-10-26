Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

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