Политика
RT на русскомПремьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
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Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
Политика
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Общество
Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке
По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.
Происшествия
В ДТП в Кировской области погибли четыре человека
По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Футбол
«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Экономика
Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ
По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо
Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини
Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и ребёнка в Калужской области
В Калужской области на нерегулируемом пешеходном переходе в результате наезда легкового автомобиля погибли женщина и ребёнок.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.