Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

В Грузии назвали сумму потерь от временного запрета на полеты из России

ТАСС11:33

Премьер Грузии назвал размер ущерба от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новости13:17

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

RT на русском15:40

Сотни млн долларов: в Грузии оценили потери от отмены полетов из РФ

РЕН ТВ11:29

Грузия оценила потери бюджета от запрета на перелеты в Россию в $350 млн

РБК14:34

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру11:50

Грузия потеряла $350 млн после запрета Россией на полеты

Московский Комсомолец17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Политика

Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами

Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Lenta.ru 14:31
Общество

Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке

По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.
RT на русском вчера в 13:22
Происшествия

В ДТП в Кировской области погибли четыре человека

По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Известия 13:42
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Футбол

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 17:01
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Политика

Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Футбол

Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Экономика

Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".
Life.ru вчера в 20:08
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо

Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Sports.ru 16:36
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини

Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Paparazzi.ru 01:28
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и ребёнка в Калужской области

В Калужской области на нерегулируемом пешеходном переходе в результате наезда легкового автомобиля погибли женщина и ребёнок.
RT на русском 13:21
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором

Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
ProstoProSport 10:23
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv вчера в 07:35
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 24 октября в 00:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Экономика

За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru вчера в 04:27
Здоровье

Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа

По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
Vologda-poisk.ru 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Гахария
Грузинский политик
Грузинский политический деятель, глава правительства страны с 9 сентября 2019 года. Министр внутренних дел и вице-премьер Грузии с 13 ноября 2017 года. Министр экономики и устойчивого развития Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное