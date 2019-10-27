Политика
RT на русскомПремьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
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Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Авто
Назвали самый популярный возраст машин в России
Автоновости дня вчера в 23:45
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru вчера в 04:46
Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru 25 октября в 04:27
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 14:03
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Армия и оружие
США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК
Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 13:14
Общество
Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год
Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия
На пляже во Вьетнаме нашли мертвой россиянку
Ридус вчера в 11:12
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру вчера в 03:59
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс вчера в 04:09
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Soccer.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 25 октября в 05:00
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Экономика
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM вчера в 21:55