Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
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Грузинский политик
Грузинский политический деятель, глава правительства страны с 9 сентября 2019 года. Министр внутренних дел и вице-премьер Грузии с 13 ноября 2017 года. Министр экономики и устойчивого развития Грузии.
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