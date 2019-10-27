Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Происшествия Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.

Экономика За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авто В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.

Армия и оружие США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.

Общество Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Происшествия В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

Происшествия Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.

Политика Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.