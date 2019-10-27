Общество
ФАНПремьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих
Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.
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Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Общество
Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова
Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.
Чита.Ру 22:13
Автоспорт
Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Autosport.com.ru 16:40
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва вчера в 05:01
Армия и оружие
Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 20 раз за минувшие сутки.
ФАН 24 октября в 03:31
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Российская газета 20:37
Космос
Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты
Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва 19:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Политика
Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM 21:59
Политика
Пушков: Германия не созрела для отмены санкций
Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru 11:13
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Единоборства
Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса
В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Наука
Опровергнута причина исчезновения неандертальцев
Популярная механика 11:51
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Здоровье
Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Sibnovosti.ru 23 октября в 22:14
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09