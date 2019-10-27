Общество

ФАНФАНПремьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих

Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.
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