Общество
ФАНПремьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих
Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.
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Автоспорт
Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться
F1news.ru вчера в 19:26
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону российско-турецкие переговоры
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе беседы Путин проинформировал своего французского коллегу о российско-турецких переговорах в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 10:49
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 25 октября в 12:42
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК вчера в 03:20
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Экономика
СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 25 октября в 16:00
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 12:15
Хоккей
Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ
Чемпионат вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс вчера в 04:09
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
РИА Новости вчера в 15:52
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Наука
Мышей научили водить автомобиль
Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 23 октября в 19:13
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51