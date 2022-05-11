Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки.
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
Российское Минобороны призвало международные организации, в том числе ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Комитет Красного Креста и другие, обеспечить эвакуацию мирных жителей из Краматорска и Славянска в Донбассе.