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Премьер Италии Драги: Германия уже оплатила российский газ в рублях

Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, уже оплатила поставки топлива рублями, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Bloomberg.
РБК
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
В начале мая итальянский премьер заявлял, что Рим последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок топлива и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
РИА Новости
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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