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Премьер Италии: Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейская комиссия пообещала изучить введение потолка цен на газ к сентябрю.
Общественная служба новостей
Итальянский премьер также сообщил, что на встрече в Брюсселе предложил созвать в июле чрезвычайный саммит ЕС по вопросам энергетики.
ТАСС
По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.
РИА Новости
Драги ранее сообщил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта.
Газета.Ru

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Еврокомиссия пообещала разобраться с предельной ценой на газ к сентябрю
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Премьер Италии Драги заявил, что ЕК изучит введение потолка цен на газ к сентябрю
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Премьер Италии: Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю
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