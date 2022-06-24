Общественная служба новостейПремьер Италии: Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрюПремьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейская комиссия пообещала изучить введение потолка цен на газ к сентябрю.Общественная служба новостейИтальянский премьер также сообщил, что на встрече в Брюсселе предложил созвать в июле чрезвычайный саммит ЕС по вопросам энергетики.ТАССПо информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.РИА НовостиДраги ранее сообщил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕврокомиссия пообещала разобраться с предельной ценой на газ к сентябрюИА Красная Весна10:22Еврокомиссия изучит итальянскую инициативу о введении потолка цен на газ к сентябрюРИА Новости10:08Премьер Италии Драги заявил, что ЕК изучит введение потолка цен на газ к сентябрюSolenka.info09:51Драги: лидеры ЕС рассмотрят меры по регулированию энергетического рынка в октябреТАСС10:06Премьер Италии: Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрюОбщественная служба новостей09:36Показать ещёОценить21Поделиться