Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Политика Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.

Здоровье Минздрав назвал основные симптомы коронавируса Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Общество Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.

Здоровье 21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Происшествия В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.