Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
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Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

RT на русском05:31

Власти Италии настаивают на том, что помощь России с борьбе с коронавирусом не имеет политической подоплеки

Эхо Москвы06:00

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

ТАСС04:27

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

РИА Новости04:52

Итальянский премьер счел оскорбительными намеки на политику в помощи от России

Известия04:39

Премьер-министр Италии: намеки на политическую подоплеку помощи России глубоко оскорбляют меня

Вести.Ru04:28

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Интерфакс04:54
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

RT на русском вчера в 09:11
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK вчера в 12:57
Политика

Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей

Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
РИА Новости 05:55
Футбол

ФК «Ростов» продлил контракты с Черновым и Байрамяном

Rostov.ru 03:23
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Энергетика

Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, президент США Дональд Трамп намерен увеличивать пошлины на ввоз углеводородов в Штаты.
Ruposters.ru 05:13
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
REGNUM 06:00
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни

Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Рамблер 03:32
Здоровье

21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 05:34
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Культура

«Яндекс» и Михаил Зыгарь запустили проект «Настоящий 1945»

«Яндекс» и студия журналиста Михаила Зыгаря «История будущего» запустили проект «Настоящий 1945», посвящённый последним неделям Великой Отечественной войны.
АН Между строк 05:55
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Музыка

Брянцев приглашают на открытый урок по музыке

РИА Стрела вчера в 07:38
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

По мнению экспертов, Эр-Рияд больше не сможет продолжать ценовую войну с Россией.
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Общество

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Московский Комсомолец 04:37
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Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.
Народные новости вчера в 09:37
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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