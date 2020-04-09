Коронавирус
РИА НовостиПремьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Политика
Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей
Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
Футбол
ФК «Ростов» продлил контракты с Черновым и Байрамяном
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти
Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, президент США Дональд Трамп намерен увеличивать пошлины на ввоз углеводородов в Штаты.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России
Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Политика
В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни
Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Здоровье
21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Культура
«Яндекс» и Михаил Зыгарь запустили проект «Настоящий 1945»
«Яндекс» и студия журналиста Михаила Зыгаря «История будущего» запустили проект «Настоящий 1945», посвящённый последним неделям Великой Отечественной войны.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Музыка
Брянцев приглашают на открытый урок по музыке
Энергетика
Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне
По мнению экспертов, Эр-Рияд больше не сможет продолжать ценовую войну с Россией.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.