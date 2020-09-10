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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Премьер Италии: Путин рассказал о планах создать комиссию по Навальному

Коммерсантъ03:58
Lenta.ru

Премьер Италии рассказал о планах Путина создать комиссию по делу Навального

Lenta.ru04:01
Комсомольская правда

Премьер Италии: Путин обещал создать комиссию по Навальному

Комсомольская правда03:59
РИА Новости

Премьер Италии заявил о намерении Путина создать комиссию по Навальному

РИА Новости04:40
URA.Ru

Путин намерен создать комиссию по делу Навального

URA.Ru03:35
Эхо Москвы

Премьер-министр Италии: Владимир Путин пообещал создать комиссию для расследования обстоятельств отравления Навального

Эхо Москвы03:33
ТАСС

Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

ТАСС03:22

Назначение Кержакова в «Томь» одобрено губернатором Томской области

Экс-футболист, а ныне старший тренер, работающий в юношеской сборной команды России, Александр Кержаков может возглавить футбольный клуб "Томь" Как стало известно, кандидатура бывшего "зенитовца" была лично одобрена Сергеем Жвачкиным – губернатором томской области.
Честный рейтинг букмекеров02:29

Прокурор просит условный срок Кушиташвили за наркотики и нападение

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 военного гарнизонного суда.
РИА Новости03:37

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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