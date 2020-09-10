Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
Подробнее о событии