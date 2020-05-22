Коронавирус
РИА НовостиПремьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
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Премьер Госсовета КНР объявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране
Московский Комсомолец00:51
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Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
iReactor 20 мая в 11:14
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков
Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Шоу-бизнес
Откровенная поза на коленях стала трендом у звезд на карантине
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер главные любители делать фото в позе на коленях дали старт новому тренду.
RuNews24.ru вчера в 15:52
Общество
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Армия и оружие
Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Народные новости вчера в 20:33
Общество
Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров
Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Москва 24 вчера в 15:35
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Единоборства
Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC
Российский боец Тагир Уланбеков, выступавший в команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с UFC.
Sports.ru 02:11
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Происшествия
Сыновья саудовского журналиста Хашокджи простили его убийц
Сыновья журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи простили его убийц.
Коммерсантъ 00:59
Игры
Разработка The Witcher 3: боевая сцена с Цири на коньках, забавные баги и смена лошадей
3DNews 19 мая в 07:35
Здоровье
Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты
Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Тверские ведомости вчера в 14:07
Происшествия
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
Российская газета 02:11
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29