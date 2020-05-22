В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

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Здоровье Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.