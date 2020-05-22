Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПремьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
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Премьер Госсовета КНР распорядился ускорить создание на Хайнане зоны свободной торговли

ТАСС02:00

Китай заявил, что не полностью справился с эпидемией коронавируса

Телеканал 360°01:50

Китай сталкивается с беспрецедентными вызовами из-за эпидемии COVID-19, считает премьер

ПРАЙМвчера в 23:07

Власти Китая признали, что еще не победили коронавирус

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В Китае напомнили, что эпидемия в стране ещё не закончилась

RT на русском00:06

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

РИА Новостивчера в 23:47

Премьер Госсовета КНР объявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране

Московский Комсомолец00:51
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Энергетика

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Кино

Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

iReactor 20 мая в 11:14
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков

Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Технологии

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
3
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Шоу-бизнес

Откровенная поза на коленях стала трендом у звезд на карантине

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер главные любители делать фото в позе на коленях дали старт новому тренду.
RuNews24.ru вчера в 15:52
Общество

Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Армия и оружие

Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами

Народные новости вчера в 20:33
7
Общество

Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Москва 24 вчера в 15:35
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
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Происшествия

Следствие отказалось менять обвинение против братьев Магомедовых

РБК вчера в 00:54
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Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
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Авто

Renault представил обновленный Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Единоборства

Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC

Российский боец Тагир Уланбеков, выступавший в команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с UFC.
Sports.ru 02:11
Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
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Происшествия

Сыновья саудовского журналиста Хашокджи простили его убийц

Сыновья журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи простили его убийц.
Коммерсантъ 00:59
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Игры

Разработка The Witcher 3: боевая сцена с Цири на коньках, забавные баги и смена лошадей

3DNews 19 мая в 07:35
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Здоровье

Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты

Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Тверские ведомости вчера в 14:07
Происшествия

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

Российская газета 02:11
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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Экономика

Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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