Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceПремьер Канады самоизолировался из-за коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 - у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровел и и были выписаны из больницы.
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РИА Новости12:32

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RT на русском12:18

Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги

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Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
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