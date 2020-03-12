По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 - у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровел и и были выписаны из больницы.

Космос Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.

Политика Россия запретила въезд гражданам Италии С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.

Экономика На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

Политика Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Армия и оружие Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Финансы Японская биржа открылась провалом на 8,5% Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.

Политика Совет Федерации одобрил Закон о поправке в Конституцию Ранее сегодня Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил на заседании закон об изменениях в конституции и рекомендовал палате поддержать его, а Госдума приняла документ в третьем чтении.