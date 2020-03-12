Коронавирус
Rambler News ServiceПремьер Канады самоизолировался из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 - у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровел и и были выписаны из больницы.
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Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Шоу-бизнес
Меган Маркл почти свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл рассказала, что супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон почти перестала с ней общаться.
Наука
Чем мы болеем: как не стать жертвой коронавируса
Сегодняшний выпуск рубрики больше напоминает не «чем нас лечат», а «чем мы болеем».
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Политика
Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России
Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
Происшествия
В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски
Обыски провели в кабинете и доме заместителя мэра Иркутска. Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Армия и оружие
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Финансы
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова
Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Политика
Совет Федерации одобрил Закон о поправке в Конституцию
Ранее сегодня Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил на заседании закон об изменениях в конституции и рекомендовал палате поддержать его, а Госдума приняла документ в третьем чтении.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.