Коронавирус
Rambler News ServiceПремьер Канады самоизолировался из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 - у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровел и и были выписаны из больницы.
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Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
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