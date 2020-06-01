Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. Об этом сообщает газета National Post. Трюдо напомнил об исключении России из группы после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

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