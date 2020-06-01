Политика
РБКПремьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. Об этом сообщает газета National Post. Трюдо напомнил об исключении России из группы после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Трюдо заявил, что РФ не соблюдает международные нормы и потому останется вне формата G7
Интерфаксвчера в 14:11
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий домохозяйкам
В пресс-службе главы комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, являющийся одним из авторов инициативы, сообщили, что 1 июня в Госдуму будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
RuNews24.ru 31 мая в 20:53
Экономика
В России некоторым гражданам начислили налоговые бонусы
В России 2 июня начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей.
Общественная электронная газета 03:50
Общество
В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать
В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Энергетика
Белоруссия планирует поставки нефти от 10 российских компаний в июне
Белоруссия планирует поставки нефти от 10 компаний из РФ в июне, общий объем составит порядка 1,1 млн тонн - "Белнефтехим".
ТАСС 04:58
Космос
Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
Интермонитор.ру 01:22
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
Экономика
Средства СРО будут использованы для поддержки строителей
Закон (N953580-7) состоит из множества новелл, которые затрагивают работу МСП, арендные отношения, тему пассажирских транспортных перевозок, лицензирования перевозки спирта, подачу таможенных деклараций, проведение переписи населения, а также мер поддержки стройотрасли.
Интерфакс 04:28
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Metaratings вчера в 10:20
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность того, что при снятии ограничительных мер в Москве сохранится особое положение.
РБК 05:22
Здоровье
В Белгородской области с выплат медикам удерживали налог
В Белгородской области сотрудники прокуратуры завершили проверку, которая началась после череды видеообращений медиков к президенту.
МОЁ! Оnline Белгород 02:31
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Авто
Infiniti задумалась о ребрендинге
США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
Футбол
Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.
ТАСС 04:28
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06