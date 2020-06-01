Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 66

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Общество Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда. 5

Общество Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 4

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 33

Экономика Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.

Общество Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием. 722

Футбол Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении "Локомотива" расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 7

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 403

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 299

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 670

Авто Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля. 74