Политика
Газета.RuКанада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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Трюдо заявил, что РФ не соблюдает международные нормы и потому останется вне формата G7
Интерфаксвчера в 14:11
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области выросло в 6 раз
Жителей Новосибирской области, заболевших коронавирусом, выросло в шесть раз по итогам мая.
Atas.info 01:05
Армия и оружие
Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы
Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
REGNUM вчера в 08:51
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Политика
1 июля в России объявлен выходным днем
Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем.
ЛОТ вчера в 10:27
Общество
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
Политика
Снова русские. Кому выгодно обвинять Москву в американском бунте
Массовые беспорядки в США провоцирует Москва, а демонстранты громят полицейские участки, строго следуя "русской методичке".
РИА Новости 01:00
Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Гаджеты
Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом
Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
Футбол
Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении "Локомотива" расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.
ProstoProSport вчера в 23:39
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Здоровье
В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России
Газета.Ru вчера в 11:22
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Авто
Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн
Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34