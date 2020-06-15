Политика
RT на русскомПремьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 01:22
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Гаджеты
Платы на AMD B550 уже доступны для предзаказа: дешевле X570, но дороже B450
Компания AMD во время анонса системной логики B550 заявляла, что производители материнских плат предложат более 60 моделей на новом чипсете.
3DNews 10:10
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Политика
Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину
Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
ФАН вчера в 08:11
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru 13 июня в 15:21
Культура
Эминем назвал имена величайших рэперов всех времен
Музыкант не ответил блогеру лично, но опубликовал в Твиттере список из 16 имен, которых он считает величайшими рэперами всех времен.
Культуромания 10:29
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Экономика
В Госдуме ввели отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
В Государственной думе РФ приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров из Марий Эл и других регионов России.
Марийская правда 04:03
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
Twitter заблокировал страницу конкурса "Лидеры России" в соцсети.
РИА Новости 13:03
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик»
Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.
Soccer.ru 19:49
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Политика
Госсекретарь США потребовал незамедлительно освободить Пола Уилана
США призывают российские власти к немедленному освобождению американца Пола Уилана, осужденного Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, заявил госсекретарь Соединенных штатов Майк Помпео 15 июня, передает Reuters.
ИА Красная Весна 08:54
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты 17:05
Здоровье
Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите
Военные медики Восточного военного округа (ВВО) обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы.
ТК Звезда вчера в 22:01
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
Выход на экраны одного из самых ожидаемых фильмов ближайшего будущего «Довод» перенесла студия-изготовитель Warner Bros.
NewInform 13 июня в 02:37
Энергетика
В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Экономика
«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб.
РБК 17:00