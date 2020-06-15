Политика

ТАССТАССПремьер-министр Киргизии подал в отставку

Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой кабмина республики сообщении.
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