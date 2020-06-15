Политика

РосбалтРосбалтПремьер Киргизии подал в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев покинул пост. «Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства», — заявил Абылгазиев, передает пресс-служба правительства Киргизии.
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Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку

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Киргизский государственный деятель. Премьер-министр Киргизской Республики с 2018 года.
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