Политика
РосбалтПремьер Киргизии подал в отставку после коррупционного скандала
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев покинул пост. «Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства», — заявил Абылгазиев, передает пресс-служба правительства Киргизии.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, передает ТАСС.
Инфорос 02:37
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Футбол
Как изменится трансферный рынок после пандемии? Большое интервью с известным футбольным агентом
История несостоявшегося трансфера Егора Титова "РПЛ имеет полное право на 12 недель трансферного окна" — В России трансферное окно откроется 26 июля.
Матч ТВ 09:26
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
Коммерсантъ 12:14
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Российская газета 12:35
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию
В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.
Интерфакс 13:52
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Политика
Законопроект о разблокировке Telegram внесен в Госдуму
Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram.
Коммерсантъ 04:56
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
Общество
Глава «Билайна» назвал Россию обществом победившей «цифры» из-за вируса
Представитель основного конкурента «ВымпелКома», компании МТС, рассказал, что у оператора нет единого решения о дате выхода в офисы.
РБК 13:39