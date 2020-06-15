Политика
ФерганаПремьер Кыргызстана подал в отставку
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев объявил об отставке. Соответствующее заявление размещено на правительственном сайте. Абылгазиев связал это решение с обвинениями в причастности к нарушениям при переоформлении радиочастот.
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Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат 14:30
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Гаджеты
Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2
Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода.
CNews 08:52
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Изначально, стадион «Газпром Арена» должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, а в Стамбуле должна была пройти финальная игра ЛЧ нынешнего сезона.
Vprognoze.ru 15:14
Наука
Маски оказались самой эффективной профилактикой коронавируса
Маски оказались наиболее эффективным средством профилактики распространения коронавируса.
Актуальные Новости 07:16
Здоровье
Врач поразился изменениям у пациентов с коронавирусом
Работая с больными в течение полутора месяцев, врач заметил, что курильщики после заражения резко отказались от пагубной привычки.
Московский Комсомолец 15:21
Политика
Белый дом обещал вернуть Уилана в США
О'Брайен заверил, что Белый дом «не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется» в США, передает ТАСС.
Взгляд.ру 18:48
Общество
Губернатор Алтайского края потребовал уволить главу Славгорода
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором требует отправить признавшегося во взятках на 6 миллионов рублей главу города Сергея Горбунова в отставку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 02:57
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Экономика
В Госдуме ввели отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
В Государственной думе РФ приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров из Марий Эл и других регионов России.
Марийская правда 04:03
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Lenta.ru 19:51
Политика
Трамп принял решение подписать указ о реформе полиции 16 июня
«Всеобъемлющий» указ по реформированию полиции будет подписан 16 июня, заявил президент США Дональд Трамп 15 июня во время круглого стола в Белом доме, посвященного американским пенсионерам, сообщает пресс-служба Администрации президента.
ИА Красная Весна 16:23
Наука
Создан первый прототип функциональной файловой системы на ДНК
Функциональный прототип, разработанный учеными, доказал жизнеспособность идеи.
Хайтек+ 07:34
Космос
«Роскосмос» запатентовал незаметный спутник-инспектор
Напомним, ранее в базе Роспатента появилось описание созданного специалистами "Роскосмоса" "сачка" для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
Популярная механика 00:35
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала лицо без фильтров и макияжа
Актриса выглядит просто сногсшибательно. Немногие звезды решаются показать себя поклонникам крупным планом без фильтров и макияжа.
Wday.ru 02:34
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 21:05
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва 10:00
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17