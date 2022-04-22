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Премьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у России

Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России.
Lenta.ru
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, Кариньш отметил, что все три государства в настоящий момент не импортируют российский газ.
ТАСС
Германия, Австрия и Венгрия же считают, что эмбарго на российские энергоресурсы приведёт к краху экономики.
Ореанда-Новости
Отмечается, что причиной поправок стало начало спецоперации Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины.
Общественная служба новостей

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Премьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у России
Lenta.ru07:28
Премьер Латвии заявил о нежелании стран Балтии покупать газ у РФ
Известия07:18
Премьер Латвии сообщил, что страны Балтии не закупают и не планируют закупать газ из России
Комсомольская правда06:36
Премьер Латвии заявил, что страны Балтии будут избегать закупок газа у РФ в будущем
ТАСС06:39
Премьер Латвии Кариньш сообщил о намерении стран Балтии отказаться от российского газа
Газета.Ru06:37
Латвия и страны Прибалтики будут избегать закупок газа в России
ИА Красная Весна06:53
Премьер Латвии: страны Балтии будут избегать закупок газа у России в будущем
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