Lenta.ruПремьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у РоссииЛатвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России.Lenta.ruВыступая на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, Кариньш отметил, что все три государства в настоящий момент не импортируют российский газ.ТАССГермания, Австрия и Венгрия же считают, что эмбарго на российские энергоресурсы приведёт к краху экономики.Ореанда-НовостиОтмечается, что причиной поправок стало начало спецоперации Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРамблерРосбалтЭкономика сегодняRuBaltic.RuГазета.RuПодробнее о событииПремьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у РоссииLenta.ru07:28Премьер Латвии заявил о нежелании стран Балтии покупать газ у РФИзвестия07:18Премьер Латвии сообщил, что страны Балтии не закупают и не планируют закупать газ из РоссииКомсомольская правда06:36Премьер Латвии заявил, что страны Балтии будут избегать закупок газа у РФ в будущемТАСС06:39Премьер Латвии Кариньш сообщил о намерении стран Балтии отказаться от российского газаГазета.Ru06:37Латвия и страны Прибалтики будут избегать закупок газа в РоссииИА Красная Весна06:53Премьер Латвии: страны Балтии будут избегать закупок газа у России в будущемRB Новости06:12Показать ещёОценить18Поделиться