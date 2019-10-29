Политика
ИнтерфаксПремьер Ливана объявил об отставке
Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку. "Я подал (президенту страны) прошение об отставке моего правительства", - сказал Харири.
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Происшествия
Стрелявшему в сослуживцев солдату предъявили обвинение в убийстве
Известия вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил 10-летней дочери две квартиры
Тарасов рассказал, что их 10-летняя дочь ни в чем не нуждается.
Wday.ru 08:50
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Сурков назвал разведение сил в Донбассе хорошей новостью
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:40
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Общество
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика
Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании
Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
Forbes 08:13
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Росатом опубликовал документы о работе немцев в атомном проекте СССР
Росатом впервые обнародовал документы и биографии немецких физиков, помогавших создавать в атомную бомбу в СССР после Великой Отечественной войны.
Инфорос 08:09
Общество
«Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.
ТАСС 06:37
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес
Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
RuNews24.ru 10:27
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Общество
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Футбол
Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»
Спорт-Экспресс 08:10
Происшествия
В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться
Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
«Алюминиевый» Дзюба похищен в Подмосковье
В подмосковном городе Подольск совершена кража алюминиевого постамента нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru вчера в 17:26
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
iXBT.com 09:00
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
RT на русском 08:37
Космос
Астрономы запечатлели поедание звезды
Международная команда астрономов изучила вспышки аккреционного диска в оптическом и рентгеновском диапазонах, фотографируя его с частотой 300 кадров в секунду.
Популярная механика 24 октября в 20:02
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44