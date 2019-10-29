Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПремьер Ливана объявил об отставке

Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку. "Я подал (президенту страны) прошение об отставке моего правительства", - сказал Харири.
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