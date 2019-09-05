Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПремьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Премьер Малайзии заявил, что был бы рад визиту Путина

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью РИА Новости, что был бы рад принять президента России Владимира Путина в своей стране.
РИА Новостивчера в 22:04

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Премьер-министр Малайзии не исключил обсуждения MH17 с Путиным

REGNUM00:33

Премьер Малайзии не исключил обсуждения Boeing MH17 с Путиным на ВЭФ

RT на русскомвчера в 22:44

Премьер Малайзии не исключил переговоры по MH17 с Путиным

Национальная служба новостей00:15

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17

Аргументы и Фактывчера в 23:44

Премьер Малайзии заявил о возможном обсуждении MH17 с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 23:05

Премьер Малайзии заявил, что был бы рад приезду Путина в страну

Известия00:30

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке

РИА Новостивчера в 22:38
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика

Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

ТАСС 02:30
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Экономика

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
Энергетика

«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия

Более ста человек эвакуировали в Ленобласти из горящей многоэтажки

«Из горящей квартиры было спасено двое с применением спасательных устройств (средств защиты органов дыхания)», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти.
REGNUM 01:37
Финансы

Рынок акций взял курс на исторические максимумы

Сюрпризом вчерашнего дня стали акции ВТБ, выросшие за день почти на 9,5%. Формальными поводами стало заявление банка о намерениях направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, что в общем-то не является новостью.
ПРАЙМ 02:28
Происшествия

Черные ящики извлечены с места крушения Су-25 на Ставрополье

REGNUM вчера в 07:46
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Экономика

Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Хоккей

«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Происшествия

На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку

Российская газета 02:37
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Футбол

Ван Гал: в «Барселоне» не используют талант де Йонга

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.
Чемпионат вчера в 18:24
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