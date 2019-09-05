Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью РИА Новости, что был бы рад принять президента России Владимира Путина в своей стране.

с чего всё началось

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17

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