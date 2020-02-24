Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю прошение об отставке. В заявлении администрации премьера сказано, что «письмо было отправлено его высочеству королю в 1 p.m.» (8:00 мск).
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Король Малайзии назначил Махатхира временно исполняющим обязанности премьера

ТАСС06:49

Премьер Малайзии подал в отставку

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СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии

РИА Новости06:05

Премьер Малайзии подал прошение об отставке

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RT на русском02:29

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Известия02:05

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Махатхир Мохамад
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