Политика
КоммерсантъПремьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю прошение об отставке. В заявлении администрации премьера сказано, что «письмо было отправлено его высочеству королю в 1 p.m.» (8:00 мск).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе
Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.
Происшествия
По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Энергетика
Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Здоровье
Два человека госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус
В столице Азербайджана Баку с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Происшествия
Выстреливший в жену петербуржец попросил у судьи его расстрелять
По данным следствия, в минувшую пятницу петербуржец поссорился с женой, после чего выстрелил в её голову из пневматического ружья.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Гаджеты
Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе
Vivo сообщила, что представит концептуальный смартфон APEX 2020 в Пекине 28 февраля.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Армия и оружие
Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску
Единоборства
Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше
Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Биатлон
Дмитрий Васильев: братья Бё - негодяи, старший весь в допинге сидит
Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.