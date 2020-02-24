Политика
RT на русскомПремьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times. Как отмечается, соответствующее прошение было направлено верховному правителю Малайзии.
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Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Общество
На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Политика
Косачев объяснил причину разногласий между Россией и Украиной
Сложности в отношениях России и Украины возникают из-за внешних факторов, если перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, конфликт исчезнет сам собой.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Шоу-бизнес
Муж Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
За феноменальную способность сохранять молодость Макаров в шутку назвал супругу Бенджамином Баттоном, который вопреки течению времени терял годы с каждым днем.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Буквально несколько минут назад Павел Прилучный и Агата Муценице сделали в своих микроблогах в Instagram официальное заявление: они приняли решение развестись после восьми лет семейной жизни.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Происшествия
Зампреда пензенского правительства проверят после скандала с ГИБДД
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Гаджеты
Первый смартфон с подэкранной камерой заряжается до 50% за 5 минут
Первый Vivo APEX получил выдвижную фронтальную камеру, его преемник в лице Vivo APEX 2019 был лишен разъемов и физических кнопок.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Единоборства
Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Космос
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж
В предстоящем анимационном фильме «Вперед» («Onward») от Disney и Pixar впервые за историю студий появится открытый ЛГБТ-персонаж — им станет офицер Спектор, которую озвучит Лина Уэйте.
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Происшествия