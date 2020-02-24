Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times. Как отмечается, соответствующее прошение было направлено верховному правителю Малайзии.
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