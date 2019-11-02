Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на бизнес-форуме в Бангкоке, что его страна готова полностью перейти на закупку самолётов в России и прекратить закупки из Европы в случае отказа стран Евросоюза от импорта малайзийского пальмового масла.
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Малайзия готова закупать российские самолеты вместо европейских

Коммерсантъ03:46

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

РИА Новости04:09

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать российские самолеты

Известия03:53

Премьер-министр Малайзии пригрозил ЕС покупкой российских самолетов

РБК05:43

Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских

RT на русском03:12

Премьер Малайзии заявил, что страна готова покупать самолеты из РФ

РЕН ТВ02:52

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать самолеты из России

ТАСС02:39
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Финляндия оплатит разминирование Донбасса

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Более 30 детей отравились в отеле в Казани

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Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
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Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
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Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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