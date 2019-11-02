Политика

REGNUMREGNUMПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Премьер-министр Малайзии пригрозил ЕС покупкой российских самолетов

РБК05:43

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

РИА Новости04:09

Премьер Малайзии заявил, что страна готова покупать самолеты из РФ

РЕН ТВ02:52

Малайзия готова закупать российские самолеты вместо европейских

Коммерсантъ03:46

Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских

RT на русском03:12

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать российские самолеты

Известия03:53

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать самолеты из России

ТАСС02:39
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Происшествия

В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
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В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
Экономика

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 11:55
Транспорт

Первые пассажиры поедут в Крым на поезде в конце текущего года

Эхо Москвы вчера в 13:02
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»

Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 11:35
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
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В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru вчера в 01:11
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Общество

В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек

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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Происшествия

Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском

Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Политика

Кадыров ответил на критику в свой адрес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
Lenta.ru 12:31
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
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Свитолина обыграла Бенчич и вышла в финал итогового турнира WTA

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Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при

Следует отметить, что ранее на этапе Гран-при в Гренобле Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в короткой программе, получив 88,69 балла.
РЕН ТВ 12:40
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
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Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия 13:41
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Григорию Лепсу запрещен въезд в Латвию

Inc-news.ru вчера в 15:41
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.
Ugpressa.ru 31 октября в 07:51
Армия и оружие

Разминирование на участке разведения в Донбассе начнётся 3 ноября

RT на русском 13:26
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
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Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
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Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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