Политика

REGNUMREGNUMПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Премьер-министр Малайзии пригрозил ЕС покупкой российских самолетов

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Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
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Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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