Политика

REGNUMREGNUMПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских

RT на русском03:12

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

РИА Новости04:09

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Премьер Малайзии заявил, что страна готова покупать самолеты из РФ

РЕН ТВ02:52

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать самолеты из России

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Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
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В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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