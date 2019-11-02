Политика
REGNUMПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Футбол
Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
Общество
Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Здоровье
Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
Происшествия
СК начал проверку по факту пожара на складах в Кемерове
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара в двух производственно-складских помещениях в Кемерове, где погиб один человек.
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Общество
Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Происшествия
СК завел дело из-за видео, где дети интервьюируют гея и порноактрису
Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Транспорт
Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Футбол
Блогер Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Авто
Опубликованы цены на обновленный Mitsubishi ASX
Один из старейших компактных кроссоверов на рынке, Mitsubishi ASX, который был обновлен в начале этого года, был запущен в Австралии.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Музыка
Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Общество
В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков
Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Общество
Столичные кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Военный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы двух уроженцев Азербайджана, обвиняемых в поставках военного снаряжения для сирийских боевиков.
Транспорт
Водители России рассказали, что больше всего раздражает их на дорогах
Российские водители рассказали, какие факторы больше всего раздражают их на дорогах.