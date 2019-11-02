Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Здоровье Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.

Происшествия СК начал проверку по факту пожара на складах в Кемерове Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара в двух производственно-складских помещениях в Кемерове, где погиб один человек.

Общество Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Авто Опубликованы цены на обновленный Mitsubishi ASX Один из старейших компактных кроссоверов на рынке, Mitsubishi ASX, который был обновлен в начале этого года, был запущен в Австралии.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.