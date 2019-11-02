Политика
REGNUMПремьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Космос
Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 11:05
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 09:58
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru вчера в 01:11
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Происшествия
В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной
Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».
РБК 07:50
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
Известия вчера в 09:32
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что потерял на Наргиз 16 миллионов рублей
В выпуске YouTube-шоу «Алена, блин» Фадеев поделился подробностями расставания с певицей Наргиз Закировой.
Gorodovoy.spb.ru 31 октября в 11:19
Политика
В СФ отреагировали на слова о ракетном ударе по АЭС в России
Спецслужбы Украины должны немедленно отреагировать на заявление политического эксперта Тараса Загороднего, который призвал создать в стране ракеты для ударов по АЭС в России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
News.ru 07:37
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Российская газета 11:35