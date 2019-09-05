Политика
РБКПремьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости». «Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — считает он.
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Премьер Малайзии выразил сомнение в нейтральности расследования крушения MH17
Московский Комсомолец00:37
В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17
Национальная служба новостей03:49
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика
Путин счел странным отказ Японии выдавать визы крымчанам
Москва находит странным то, что Япония не выдает визы жителям Крыма, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.
Lenta.ru 05:56
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе
Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе. Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram.
Lenta.ru 03:56
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Фигурное катание
Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости вчера в 01:03
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости 03 сентября в 22:23
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК вчера в 14:18
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Технологии
Экзоскелет Hyundai VEX в виде жилета облегчит работу на производствах
3DNews вчера в 15:34
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
Борис Джонсон обвинил британский парламент в трусости
Борис Джонсон обвинил британских парламентариев в трусости.
РЕН ТВ 02:53
Общество
Мединский выступил против комиксов на исторические темы
News.ru вчера в 08:18
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Культура
Благовещенская библиотека получила миллионный грант по нацпроекту «Культура»
Благовещенская библиотека получила миллионный грант по нацпроекту "Культура".
Вести.Ru 05:25
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.
РБК 00:52
Шоу-бизнес
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга
Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в Instagram рассказала, что часто отдыхает отдельно от своего мужа.
Телепрограмма вчера в 23:51
Политика
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:01
Общество
В Денисовой пещере на Алтае найдено древнейшее изображение животного
До недавнего времени считалось, что древнейшие в мире изображения животных — это найденные во Франции артефакты граветтской и ориньякской западно-европейских культур, которым примерно тридцать три тысячи лет.
Planet Today 04:04
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 сентября в 16:47
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года, и предложил москвичам придумать название для новой вылетной магистрали с рабочим названием южный дублер Кутузовского проспекта.
РИА Новости 04:56