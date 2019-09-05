Политика

РБКРБКПремьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости». «Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — считает он.
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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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