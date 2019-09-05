Политика
RT на русскомПремьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году. По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».
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В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17
Национальная служба новостей03:49
Премьер Малайзии выразил сомнение в нейтральности расследования крушения MH17
Московский Комсомолец00:37
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Общество
Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи
Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Футбол
Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
Чемпионат 02:10
Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Общество
В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России
Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 03 сентября в 10:56
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru вчера в 14:40
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье
Взгляд.ру вчера в 12:14
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Политика
Медведчук положительно оценил контакты Путина и Зеленского
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между лидерами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
ФАН 03:24
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Футбол
Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.
Газета.Ru 02:50
Политика
В Госдуме Deutsche Welle пригрозили лишением аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев заявил, что государственный орган будет добиваться личного участия представителей Deutsche Welle во время обсуждения вмешательства в дела страны.
Капитал страны вчера в 12:44
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40