Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году. По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».
Читать в источнике
Комментировать138

Подробнее о событии

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

RT на русском00:26

В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17

Национальная служба новостей03:49

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности международного расследования катастрофы МН-17

Эхо Москвы02:31

Премьер Малайзии заявил об отсутствии оснований для обвинения России в деле MH17

Известия00:52

Премьер Малайзии выразил сомнение в нейтральности расследования крушения MH17

Московский Комсомолец00:37

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

РБК01:50

Премьер Малайзии связал поиск виновных по делу MH17 со страховыми выплатами

РИА Новости00:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Политика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика

Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Экономика

Россияне стали меньше тратить на еду

В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Общество

Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи

Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Армия и оружие

Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

ТАСС 02:30
Футбол

Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
Чемпионат 02:10
Политика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Общество

В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 03 сентября в 10:56
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика

Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Российские туристы задержали в Италии уличного вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru вчера в 14:40
Транспорт

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Взгляд.ру вчера в 12:14
Происшествия

Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Политика

Медведчук положительно оценил контакты Путина и Зеленского

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между лидерами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
ФАН 03:24
Экономика

Долги россиян оставят без внимания

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия

Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика

Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Футбол

Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО

Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.
Газета.Ru 02:50
Политика

В Госдуме Deutsche Welle пригрозили лишением аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев заявил, что государственный орган будет добиваться личного участия представителей Deutsche Welle во время обсуждения вмешательства в дела страны.
Капитал страны вчера в 12:44
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Армия и оружие

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное