Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. "Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", — добавил он.

с чего всё началось

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению. Июньские выводы ССГ и ответ России В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

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