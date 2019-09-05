Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению. Июньские выводы ССГ и ответ России В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. "Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", — добавил он.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
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РИА Новости вчера в 18:04
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