Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году. По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».
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