Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания заявил, что ипотечная ставка в России остается очень высокой, из-за чего граждане страны не могут улучшить свои жилищные условия, передает ТАСС.

Премьер Мишустин назвал приемлемый уровень ставки по ипотеке в России

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