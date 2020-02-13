Экономика
Expert.ruПремьер Мишустин назвал приемлемый уровень ставки по ипотеке в России
Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания заявил, что ипотечная ставка в России остается очень высокой, из-за чего граждане страны не могут улучшить свои жилищные условия, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском13 февраля в 03:27
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