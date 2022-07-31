Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что отменённые из-за атаки беспилотника киевских боевиков на штаб Черноморского флота праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России не будут проводиться в другой день.