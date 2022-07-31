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Премьер Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили
 в пресс-службе кабмина.
РИА Новости
Чирков начал работать в Пенсионном фонде в 2001 году на должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.
Lenta.ru
В июле 2018 года Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.
RT на русском
Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России) был подписан президентом РФ в июле текущего года.
ТАСС

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