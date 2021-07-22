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Общество

Премьер Мишустин: почти 1,5 миллиарда рублей выделят на выплаты семьям с третьим ребенком

Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости
Размер пособия зависит от конкретного региона и будет равен прожиточному минимуму на ребёнка.
Говорит Москва
14 июня глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что средства в рамках единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнут поступать на расчетные счета с 16 августа.
Известия
Деньги предназначены для подготовки детей к школу.
РБК

Подробнее о событии

Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Российская газета05:17

Мишустин выделил более миллиарда на новые выплаты семей с детьми

URA.Ru05:32

Премьер Мишустин: почти 1,5 миллиарда рублей выделят на выплаты семьям с третьим ребенком

РИА Новости05:22

Мишустин рассказал о новых выплатах за третьего ребенка

Lenta.ru06:17

Около 1,5 млрд рублей выплатят многодетным семьям — Мишустин

ИА Красная Весна07:14

Регионам дополнительно выделят почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

ТАСС05:15

Министр назвал суммы выплат для семей с детьми «беспрецедентными». Депутаты устроили перепалку

Версия-Саратоввчера в 06:25
Интересное

В Минпросвещения выразили надежду на начало учебного года в очном формате

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования выразил надежду на то, что новый учебный год начнётся в очном формате.
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Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.
Московский Комсомолецвчера в 04:23

Меркель посоветовала своему преемнику на посту канцлера оставаться в диалоге с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства оставаться в диалоге с Россией, но вести его с учетом ценностей и интересов ФРГ.
ТАСС06:58

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну.
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Как ранее сообщило на своей странице в Facebook посольство РФ в Австрии, десятилетний житель этой страны написал письмо президенту России, в котором попросил его не терять веру в Европу.
ТАССвчера в 09:38

Японцы создали эффективный катализатор для добычи водорода из воды с помощью солнечного света

Источник изображения: MASASHI KATO / NAYOGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Для расщепления воды на водород и кислород группа японских исследователей создала двухэлектродный фотоэлектрический катализатор с очень большой продолжительностью срока службы.
3DNews03:35

Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение по покушениям 2004 года

Следователи предъявили бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции по делу о подстрекательствах к убийству по найму и покушении на убийство двух человек по найму, совершенных в 2004 году, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Интерфакс06:57

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил в четверг, 22 июля, что российского лидера Владимира Путина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля никто не будет представлять.
Известия07:00

Суд в Киеве обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского

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ТАСС07:25