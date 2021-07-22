Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну.
Источник изображения: MASASHI KATO / NAYOGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Для расщепления воды на водород и кислород группа японских исследователей создала двухэлектродный фотоэлектрический катализатор с очень большой продолжительностью срока службы.
Следователи предъявили бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции по делу о подстрекательствах к убийству по найму и покушении на убийство двух человек по найму, совершенных в 2004 году, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил в четверг, 22 июля, что российского лидера Владимира Путина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля никто не будет представлять.
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело относительно возможной государственной измены президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию людей, которые, как утверждалось, были сотрудниками "ЧВК Вагнера".