Жена Стаса Пьехи заявила об ухудшении состояния избитого сына

Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.