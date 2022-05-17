Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения передвижения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.
Авторы статьи, среди которых профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам аналитического центра США Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан, заявили, что США и их партнерам в НАТО следует желать того, что делает Украина.