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Премьер Мишустин подписал распоряжение о выезде россиян на машине в ДНР, ЛНР и Грузию

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения передвижения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.
РИА Новости
Россияне снова смогут путешествовать в Грузию на автомобилях.
Коммерсантъ
Согласно опубликованному
 на портале правовой информации документу, ограничительные меры теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, а также ДНР и ЛНР.
ТК Звезда
Именно оно временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу.
Царьград

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Премьер Мишустин подписал распоряжение о выезде россиян на машине в ДНР, ЛНР и Грузию
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