Будьте в Плюсе

Премьер Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил
 ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты.
BFM.ru
Как сообщается на сайте кабмина, данное указание премьер озвучил в рамках реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России штамма «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим коронавирусом.
Евразия Daily
Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, одно из поручений касается обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Профиль
Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января.
Интерфакс

Подробнее о событии

Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
РБК03:21
ФАС поручили проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты на коронавирус
ТАСС02:51
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID
РЕН ТВ02:14
Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
RT на русском02:15
Мишустин потребовал срочно разобраться с ценами на ПЦР-тесты
URA.Ru02:14
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты
Коммерсантъ02:12
Премьер Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
РИА Новости02:05

Интересное

Рогозин запросит позицию NASA из-за отказа США выдать визу российскому космонавту Чубу

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин запросит позицию главы НАСА Билл Нельсон касательно невыдачи США визы российскому космонавту Николаю Чубу.
Lenta.ru02:36

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели семилетней девочки от нападения собак

По факту гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Lenta.ru06:19

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
РИА Новости08:04

МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России

В ответ на предложения России по гарантиям безопасности США и другие члены НАТО запустили "токсичную" кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы, говорится в комментарии МИД.
РИА Новости06:26

Суррогатная мать родила дочь Приянке Чопре и Нику Джонасу

Приянка внезапно сократила в соцсетях свою двойную фамилию, оставив девичью. Актриса и певец вместе уже более трех лет.
Woman.ruвчера в 15:51

Академик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавируса

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.
РИА Новости17:57

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко.
Известия08:48

Техосмотр 2022: этого большинство водителей не знают

С конца декабря 2021 года процедура техосмотра стала добровольной для физических лиц, использующих автомобили в личных целях.
AutoNews20 января в 02:18

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.
Газета.Ru08:44

Госдума проведет консультации о признании независимости ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе состоятся консультации по вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Коммерсантъвчера в 00:21