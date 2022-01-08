Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась 26 ноября.
Мишустин поручил Ростуризму, Минэкономразвития и Минстрою вместе с руководителями регионов СКФО, госкорпорациями "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ" до 1 марта проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов.
Администрация президента США осознает, что новые санкции против России могут нанести ощутимый урон мировой и американской экономике, однако не намерена отказываться от их введения в случае нового витка эскалации на Украине.
Организаторы беспорядков в Казахстане планировали совершить государственный переворот и, взяв под свой контроль Алма-Ату, объявить её столицей, заявил глава казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, предаёт РИА Новости.