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Премьер Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе

Кабмин РФ выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет на реализацию программ экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
ТАСС
Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась 26 ноября.
ТАСС
Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС поручено начать обеспечение финансирования с 1 июля 2022 года.
ТАСС
Мишустин поручил Ростуризму, Минэкономразвития и Минстрою вместе с руководителями регионов СКФО, госкорпорациями "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ" до 1 марта проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов.
Российская газета

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