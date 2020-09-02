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Премьер Мишустин посетит Белоруссию

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление
 Сергея Лаврова «Интерфакс».
Фонтанка.Ру05:16
Подробнее о событии
РБК

Лавров сообщил о поездке Мишустина в Минск 3 сентября

РБК06:29
РИА Новости

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

РИА Новости04:51
Известия

Мишустин посетит Минск 3 сентября

Известия05:09
Коммерсантъ

Мишустин приедет в Белоруссию 3 сентября

Коммерсантъ05:08
RT на русском

Мишустин посетит Белоруссию

RT на русском04:55
ТАСС

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

ТАСС05:16
Интерфакс - Россия

Лавров анонсирует визит Мишустина в Белоруссию 3 сентября

Интерфакс - Россия04:49
КП - Беларусь

Лавров проанонсировал визит премьер-министра России Мишустина в Беларусь 3 сентября

КП - Беларусь05:45

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Департамент полевых операций и технического сотрудничества Управления верховного комиссара ООН по правам человека запросил дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Rambler News Serviceвчера в 02:20
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известия05:51
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