Премьер Мишустин посетит Белоруссию
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Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление
Сергея Лаврова «Интерфакс».
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