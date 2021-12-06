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Премьер Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости внимательно следить за жилищным кредитованием и сохранить доступность ипотеки для людей.
РИА Новости
В 2021 году введено более 72 млн квадратных метров жилья, что почти на треть превышает показатель прошлого года.
Octagon.Media
Мишустин подчеркнул, что сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.
РИА Новости
Ипотечное кредитование является одним из главных способов приобретения жилья россиянами, а также играет важную стимулирующую роль для развития жилищного строительства в Российской Федерации.
Московский Комсомолец

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