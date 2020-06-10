Экономика
News.ruПремьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Политика
Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Гаджеты
Xiaomi представила новую Bluetooth-гарнитуру с поддержкой Siri и Google Assistant
3DNews 12:56
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Общество
В России на три месяца увеличили пособие по безработице
Получат максимальное пособие по безработице и предприниматели, которые закрывают свое дело.
Невские Новости 08 июня в 11:06
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Политика
Евросоюз может начать открывать границы для иностранцев с 1 июля
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации по «постепенному и частичному» открытию границ Евросоюза с 1 июля, сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Forbes 11:19
Интернет
Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok
Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times (FT).
Ведомости 10:17
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Происшествия
Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет
Начальник пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал агентству городских новостей "Москва", что подозреваемого обязали носить электронный браслет.
АМИТЕЛ 06:04
Шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
Армия и оружие
Военные построят в Тульской области 5 мостов к 1 июля
Параллельно военнослужащие демонтируют старый аварийный мост. Все 5 новых мостов планируется завершить до 1 июля.
Тульские новости 10:36
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21